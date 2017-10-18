Гимнастка Татьяна Гуцу обвинила в изнасиловании коллегу

Киев, , 10:45 — REGNUM Бывшая украинская гимнастка Татьяна Гуцу обвинила белорусского экс-гимнаста Виталия Щербо в изнасиловании. Об этом спортсменка написала в своем Facebook.

«Я больше не боюсь и могу сказать, что меня изнасиловали в 1991 году, когда проходили соревнования в Штутгарте, — пишет Гуцу. — Виталий Щербо — монстр, из-за которого я столько лет находилась в плену собственных страхов».

Она отметила, что никто из спортсменов советской команды не помог ей. В частности, гимнастка Татьяна Торопова, с которой дружила спортсменка, всё слышала, однако не пришла на помощь.

«Рустам Шарипов, спасибо, что так здорово защищал своего друга и не стал помогать мне, маленькой 15-летней девочке», — добавила гимнастка.

Татьяна Гуцу — двукратная олимпийская чемпионка 1992 года в абсолютном и командном первенствах, неоднократная чемпионка мира, Европы и СССР, обладательница Кубка СССР и Кубка СНГ.

Виталий Щербо — шестикратный чеспион Олимпийских игр-1992, четырехкратный чемпион мира.

Напомним, ранее New York Times обнародовало расследование о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна к голливудским актрисам. После выхода публикации ряд актрис подтвердили аморальное поведение Вайнштейна. Среди них Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь и другие.

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