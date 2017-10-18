В Новгородской области акушеры забыли салфетку в теле роженицы

Великий Новгород, , 10:22 — REGNUM В Новгородской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оставления марлевой салфетки в брюшной полости роженицы, сообщает СУ СК РФ по Новгородской области.

По версии следствия, в начале текущего года работники одного из родильных домой Великого Новгорода провели кесарево сечение 31-летней женщине. В ходе проведения операции врачи оставили в брюшной полости пациентки марлевую салфетку.

Из-за этого в течение несколько месяцев здоровье женщины ухудшалось, и ей потребовалась еще одна операция, в ходе которой салфетку достали.

Здоровью женщины был причинен вред средней тяжести.

СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области акушеры во время кесарева сечения оставили в брюшной полости роженицы марлевую салфетку размером 30×30 и хирургический тампон. Воспаление в организме женщины происходило на протяжении месяца, после чего ей сделали операцию.

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