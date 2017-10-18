СК РФ и ФСБ задержали гражданина Украины, причастного к «Правому сектору»*

Ростов-на-Дону, , 10:20 — REGNUM Следственный комитет совместно с ФСБ задержали в Ростовской области гражданина Украины, причастного к «Правому сектору» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Задержан гражданин Украины Роман Терновский, причастный к деятельности запрещённой решением Верховного суда России экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельно которой запрещена в РФ)», — заявила она.

По данным следствия, Терновский в составе экстремистской организации не единожды участвовал в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях на территории Украины.

Кроме того, с помощью соцсетей он пропагандировал деятельность организации среди пользователей, в том числе проживающих в России.

«Подобные противоправные действия Терновского направлены против интересов Российской Федерации и квалифицированы следствием по статье УК России об участии в деятельности экстремистской организации», — добавила Петренко.

Терновского признали виновным по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении двух граждан России, подозреваемых в причастности к деятельности «Правого сектора» (организация, деятельно которой запрещена в РФ). В разное время они выехали из России на Украину, где их приняли в качестве бойцов в Добровольческий украинский корпус организации.

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