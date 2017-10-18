Истребитель загорелся при взлете в Японии

Токио, , 09:29 — REGNUM В Японии при попытке взлета загорелся истребитель F-4, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) страны. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в среду, 18 октября, в префектуре Ибараки на северо-востоке острова Хонсю.

Двое пилотов, которые находились на борту воздушного судна, сумели спастись, и отделались незначительными травмами.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб. По предварительным данным, у военного самолет при разгоне сломалось шасси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября на японском острове Окинава, где расположены американские военные базы, рухнул тяжелый транспортный вертолёт CH-53 Sea Stallion ВВС США. ЧП произошло в районе уезда Кунигами.

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