В Иркутске 13 человек пострадали от пожара в частном доме для престарелых

Иркутск, , 09:10 — REGNUM В Иркутске в частном доме для престарелых от пожара пострадали 13 человек. Всего из здания было эвакуировано 16 человек, пятерым из них потребовалась госпитализация, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутский области Виктор Пашков.

«В 4:49 от очевидца поступило сообщение о пожаре в жилом доме. По прибытии подразделений пожарной охраны было установлено, что в доме находятся люди. Звеньями газодымозащитной службы из жилого дома были эвакуированы 16 человек. Предварительной причиной пожара послужило короткое замыкание при использовании сушильной машины внутри этого жилого дома», — сообщил Пашков.

В ведомстве уточнили, что на момент прибытия спасателей помещения в здании по ул. Курортной были сильно задымлены. Во время эвакуации людей преклонного возраста их сначала выводили на балкон, а затем спускали на мягких носилках вниз. Площадь, пройденная огнем составила 10 квадратных метров.

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Помещения, по данным МЧС, использовались предпринимателем для оказания социальных услуг пожилым людям, при этом организация не числится в реестре поставщиков в соответствии с законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». По данному факту совместно с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области будет проведена проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что два человека погибли, ещё четверо госпитализированы в результате пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Пучеже Ивановской области. По факту гибели двух человек управление СК РФ по Ивановской области возбудило уголовное дело.

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