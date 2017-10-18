Астронавт: При возвращении экипажа МКС произошла внештатная ситуация

Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Космический корабль «Союз», на котором в апреле 2017 года на землю возвращался экипаж Международной космической станции (МКС), оказался поврежден при спуске, произошла разгерметизация капсулы. Об этом рассказал американский астронавт Томас Стаффорд, сообщает издание Spacenews.

Выступая на заседании консультативного комитета NASA по МКС, возглавляющий комитет Стаффорд сообщил, что инцидент случился на высоте 8 км над землей, когда раскрылся основной парашют. Скоба парашюта ударила по капсуле с космонавтами и повредила ее.

Удар пришелся на сварной шов, спускаемый аппарат был разгерметизирован, часть воздуха вышла наружу, пояснил он. Специалист добавил, что угрозы жизни экипажу при этом не было.

Когда аппарат находится на высоте 5 км, внутрь через специальный клапан начинает поступать атмосферный воздух. Кроме того, космонавты во время спуска одеты в скафандры, отметил он.

Напомним, 10 апреля корабль «Союз-МС-02» приземлился в степи в Казахстане, вернув на землю после 173 суток полета астронавта Шейна Кимброу и космонавтов Сергея Рыжикова и Андрея Борисенко. На орбите продолжили работу российский космонавт Олег Новицкий, астронавт США Пегги Уитсон и астронавт ESA Тома Песке.

Как сообщало ИА REGNUM, спускаемый аппарат при контакте с земной поверхностью несколько раз перевернулся. Несмотря на это, командир корабля доложил о хорошем самочувствии участников космической экспедиции.

Читайте также: Спускаемый аппарат с экипажем МКС приземлился в степи Казахстана