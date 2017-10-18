В Амазонии потерпел крушение самолет Greenpeace

Бразилиа, , 08:54 — REGNUM В Амазонии потерпел крушение одномоторный самолет Cessana 208, принадлежащий международной экологической организации Greenpeace. Об этом сообщает бразильское издание Uol.

По предварительным данным, ЧП произошло накануне недалеко от города Ново-Айран, в районе Амазонки.

В результате происшествия погиб как минимум один человек.

Всего на борту находились пять человек, о состоянии четырех из них пока ничего не известно.

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