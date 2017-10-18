В Чите подростки жестоко избили школьницу

Чита, , 08:47 — REGNUM В Чите полиция возбудила уголовное дело по факту избиения 15-летней школьницы, сообщает начальник пресс-службы МВД по Забайкальскому краю Лариса Иванова.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК России (причинение лёгкого вреда здоровью), — сказала Иванова. — В настоящее время подозреваемый, который достиг возраста уголовной ответственности, один — 16-летняя школьница».

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что 17 октября в Чите на улице Малая группа из пяти-шести подростков избили 15-летнюю школьницу. Причиной стали плохие отношения между школьниками.

На кадрах нескольких коротких видео видно, что сверстники девочки поочередно наносят ей удары руками и ногами.

Отмечалось, что пострадавшая получила перелом носа, повреждения глазного яблока, селезенки, ушибы ребер и другие травмы.

По данному факту МВД организовало проверку. Местное региональное управление Следственного комитета также начало доследственную проверку происшествия.

Накануне сообщалось, что в одном из интернатов для детей с особенностями развития в Ярославской области проводится проверка информации о том, что руководство учреждения издевалось над своими воспитанниками.

В сообщениях уточняется, что директор интерната принудила подростков в качестве наказания за нарушение дисциплины выпить их мочу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).

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