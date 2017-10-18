В Харьковской области зафиксирована вспышка вирусного гепатита

Харьков, Украина, , 08:50 — REGNUM Вспышка вируса гепатита произошла в Харьковской области на Украине, сообщает 18 октября «Укринформ».

Согласно сообщению, за пять дней в Балаклейском районе Харьковской области вирусным гепатитом заразились семь человек — пятеро взрослых и двое детей. Всех больных госпитализировали. Отмечается, что четверо из заболевших — из одной семьи.

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Для предотвращения распространения вируса министерство здравоохранения Украины предприняло необходимые меры: были взяты пробы воды, все лица, с которыми контактировали заразившиеся, были проверены на наличие вируса, а в домах, где жили заболевшие, проведена дезинфекция.

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Напомним, ранее на Украине была зафиксирована вспышка ботулизма. Причиной заражения стала некачественная рыба, которую продавали в обычных супермаркетах. Заражение происходило в различных регионах страны — в Одессе, в Киеве, в Запорожской области. В результате от ботулизма погибли пять человек.

В общей сложности за первое полугодие 2017 года на Украине произошло 79 вспышек острых инфекционных заболеваний, во время которых пострадал 941 человек.

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