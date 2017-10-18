По меньшей мере шесть человек стали жертвами взрыва на юго-западе Пакистана

Кветта, Пакистан, , 08:32 — REGNUM

По меньшей мере шесть человек погибло 18 октября на юго-западе Пакистана в результате подрыва полицейского автомобиля, сообщает Reuters.

Такая информация поступила от правоохранительных органов. По их данным, инцидент произошел в пригороде Кветты. Целью террористов стал грузовик полиции, перевозивший новобранцев полиции. В результате взрыва погибло четверо полицейских и два мирных жителя.

«Мы не можем сказать, был ли этот теракт совершен террористом-смертником», — отметил глава полиции Города Абдур РаззакЧима.

«Наши группы находятся на месте происшествия, где они проводят расследование», — добавил он.

Напомним, в городе Кветта и его пригородах, а также самой провинции Белуджистан регулярно совершаются террористические нападения. В частности, 5 октября смертником был совершен теракт в одном из населенных пунктов провинции, Джале Магси, расположенном примерно в 400 километрах от Кветты.

Прежде ответственность за акты насилия на себя брали либо террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), либо филиал движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пакистане