За сутки ВСУ девять раз обстреляли позиции ЛНР

Луганск, , 08:45 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки девять раз нарушили «режим тишины» путем обстрелов позиций народной милиции ЛНР, передает 18 октября Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство республики.

«Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целями украинских боевиков стали позиции в районе Алмазной, поселках городского типа Калиново и Славяносербск, селах Сокольники, Калиновка и Калиново-Борщевватое.

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Днем ранее ВСУ обстреляли позиции ЛНР 10 раз. Как уже сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Киев применяет все средства для силового захвата территорий республик, игнорируя Минские соглашения, которые предписывают мирное урегулирование конфликта.

Вместе с тем, следственный комитет России продолжает возбуждать новые уголовные дела по фактам обстрелов мирных жителей украинскими военными. 6 октября было возбуждено еще четыре уголовных дела по ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

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