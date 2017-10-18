Под Псковом столкнулись автобус и автомобиль, есть жертвы

Оренбург, , 08:27 — REGNUM В Оренбургской области три человека погибли и один пострадал в результате ДТП при участии автобуса и легкового автомобиля, сообщает 18 октября региональное управление МВД.

Автомобиль Mazda и автобус столкнулись на трассе Оренбург-Самара утром 18 октября.

«В результате ДТП три человека погибли, один ребёнок доставлен в лечебное учреждение. Все пострадавшие из легкового автомобиля. В автобусе никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы проводят расследование и выясняют обстоятельства происшествия.

Накануне сообщалось, что под Псковом на федеральной автодороге Р-23 столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате ДТП погиб один человек, еще семь пострадали.

Еще одно ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошло на трассе Ходзь-Вольное в Адыгее. По предварительной информации, пять человек погибли, еще пятеро пострадали.

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