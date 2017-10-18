Над Дубаем пролетела российская ракета-носитель — видео

Дубай, ОАЭ, , 08:12 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах в небе заметили неопознанный светящийся объект. Видеозапись необычного явления была обнародована на портале YouTube.

На кадрах видно, как неизвестное «небесное тело» пролетает над городом Дубай.

Позже издание The National со ссылкой на Дубайскую астрономическую группу сообщило, что неопознанным объектом оказались обломки ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая 16 октября вывела на орбиту космический корабль «Прогресс МС-07».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября 2017 г. с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-07» на борту.

16 октября транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-07» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

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