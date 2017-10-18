На митинге в Киеве пострадали двое правоохранителей

Киев, , 07:25 — REGNUM Двоих сотрудников правоохранительных органов избили во время протестной акции в Киеве, заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, сообщает 18 октября УНН.

По его словам, правоохранители пострадали в ходе столкновений во время митинга под Верховной радой. Пострадавшие — 21-летний сотрудник Нацгвардии и 25-летний работник спецподразделения — получили телесные повреждения средней степени тяжести. На данный момент пострадавшие госпитализированы.

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Напомним, ранее депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко заявил, что в ходе столкновений пострадали трое граждан и один полицейский 1991 года рождения, который получил закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве около здания парламента 17 октября начался митинг, организованный партией экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил». В митинге принимают участие праворадикальные партии, такие как «Самопомощь», «Национальный фронт» и другие.

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По различным оценкам, на площади перед Верховной радой расположились от 2 до 4 тыс. людей, здание парламента окружили двойным оцеплением. Для охраны правительственного квартала привлечены 3,5 тыс. сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.

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