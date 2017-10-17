В Киеве обнаружен схрон с оружием, взрывчаткой и боеприпасами

Киев, , 22:54 — REGNUM Украинская полиция совместно с СБУ в ходе следственных действий в Киеве обнаружила схрон с оружием, взрывчаткой и боеприпасами. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба МВД Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Обыски ещё продолжаются. Подчеркиваю, что это — не последний шаг Службы безопасности и Национальной полиции, направленный на недопущение мер по дестабилизации ситуации в государстве», — заявил замначальника Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

В свою очередь замглавы СБУ Виктор Кононенко сообщил, что изъятые правоохранителями предметы «могли быть использованы во время сегодняшних событий возле Верховной рады Украины, а также для дестабилизации ситуации в стране и провоцирования столкновений, которые могли иметь негативные последствия».

«Мы чётко понимаем, кто сделал эти «закладки» и кто намеревался приобрести спецсредства. Я считаю, что в рамках уголовного производства эти лица будут идентифицированы и их вина будет доказана», ‑ добавил Кононенко.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября представители движения «Рух новых сил», которым руководит экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, устроили акцию протеста перед зданием Верховной рады в Киеве. Протестующие потребовали отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

Сообщалось о стычках участников акции с полицейскими, в результате которых пострадали несколько человек. К вечеру митингующие приступили к установке палаток. Организаторы заявили о намерении остаться на ночь у здания Верховной рады, призвав своих сторонников вновь собраться в четверг, 19 октября.

По данным МВД Украины, мероприятие собрало до шести тысяч человек.

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