От взрыва полицейского автобуса в Турции пострадали не менее 18 человек

Мерсин, Турция, , 22:20 — REGNUM Не менее 18 человек пострадали от взрыва полицейского автобуса в городе Мерсине на юге Турции, сообщил 17 октября в парламенте страны вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

По словам Бекира Боздага, которого цитирует телеканал NTV, 17 из 18 раненых являются сотрудниками полиции. Вице-премьер Турции еще раз подчеркнул, что это нападение расценивается властями страны как теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Мерсин на юге Турции рядом с автобусом, перевозившим полицейских, взорвался заминированный легковой автомобиль.

Турецкие СМИ утверждают, что к организации этого теракта причастны члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Стоит отметить, что сообщения о количестве пострадавших от этого взрыва до сих пор разнятся. Приводится число раненых от 18 до 20 человек.

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