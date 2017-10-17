Россельхознадзор оштрафовал магазин «Лента» на 300 тысяч рублей

Серпухов, Московская область, , 21:47 — REGNUM Россельхознадзор оштрафовал один из магазинов торговой сети «Лента» за допущенные нарушения технического регламента Таможенного союза. Об этом 17 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления надзорного ведомства по Москве, Московской и Тульской областям.

В конце августа Россельхознадзором была проведена проверка магазина ООО «Лента», расположенного по адресу: Московская область, Серпуховский район, Борисовское шоссе, 111А, на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства при хранении и реализации продукции животного происхождения.

Проверка показала, что организация допускала хранение и продажу охлаждённых куриных сердец, в пробе которых было выявлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов над установленными нормативами.

Как подчеркнули в ведомстве, наличие указанных микроорганизмов является одним из основных показателей санитарного состояния продукции.

«Высокая бактериальная обсеменённость является частой причиной пищевых отравлений с признаками диареи, гастроэнтерита, возникающих у людей. В наибольшей степени восприимчивы к данному заболеванию дети раннего возраста, пожилые и ослабленные люди», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в октябре за выявленные нарушения ООО «Лента» было привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 300 000 рублей. Компании было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.