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В Португалии число жертв лесных пожаров выросло до 41 человека

Происшествия

Лесные пожары бушуют в стране с 15 октября

Лиссабон, 17 октября 2017, 21:24 — REGNUM  Число людей, погибших в ходе лесных пожаров в Португалии выросло до 41 человека, сообщает агентство AFP, ссылаясь на заявление представителя официального Лиссабона.

Уточняется, что речь идет о людях, ставших жертвами стихии с 15 октября.

Сутки назад сообщалось о 35 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября глава МЧС России Владимир Пучков направил правительству Португалии телеграмму, в которой было указано, что Российская Федерация готова оказать помощь в тушении лесных пожаров в этой стране.

О реакции португальской стороны пока не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС РФ готово помочь Португалии в тушении лесных пожаров

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Лесные пожары-2017