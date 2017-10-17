В Португалии число жертв лесных пожаров выросло до 41 человека

Лиссабон, , 21:24 — REGNUM Число людей, погибших в ходе лесных пожаров в Португалии выросло до 41 человека, сообщает агентство AFP, ссылаясь на заявление представителя официального Лиссабона.

Уточняется, что речь идет о людях, ставших жертвами стихии с 15 октября.

Сутки назад сообщалось о 35 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября глава МЧС России Владимир Пучков направил правительству Португалии телеграмму, в которой было указано, что Российская Федерация готова оказать помощь в тушении лесных пожаров в этой стране.

О реакции португальской стороны пока не сообщается.

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