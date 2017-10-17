СМИ сообщили о гибели нескольких пилотов ОАЭ в Йемене

Сана, , 19:22 — REGNUM В Йемене разбились два пилота Объединённых Арабских Эмиратов, 17 октября сообщает Al Arabiya.

По предварительным данным, причиной авиапроисшествия стала техническая неисправность. В министерстве обороны ОАЭ пока не подтвердили информацию о гибели пилотов.

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Напомним, 13 сентября 2017 года в южной йеменской провинции Абья разбился истребитель арабской коалиции, которая ведёт боевые действия против хуситов с 2015 года. Пилот истребителя погиб.

В воздушной кампании против хуситов также принимают участие самолёты из Саудовской Аравии, Египта, Марокко, Иордании, Судана, Кувейта, Катара и Бахрейна.

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