При взрыве автобуса в Турции пострадали не менее 12 человек

Мерсин, Турция, , 19:20 — REGNUM Не менее 12 человек получили ранения в результате взрыва автобуса, перевозившего полицейских в Турции, сообщает агентство Dunya.

По информации агентства, после взрыва автобус загорелся. На место происшествия прибыли пожарные, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в турецком городе Мерсин при помощи неустановленного взрывного устройства неизвестные злоумышленники подорвали автобус с полицейскими.

Турецкие правоохранительные органы уже объявили этот взрыв террористическим актом.

Стоит отметить, что до сих пор ни одна их террористических группировок не взяла на себя ответственность за это нападение

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