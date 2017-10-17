На юго-востоке Турции взорван автобус с полицейскими

Анкара, , 18:17 — REGNUM В турецком Мерсине, расположенном на юго-востоке страны, неизвестные взорвали автобус, перевозивший полицейских, сообщает 17 октября агентство Anadolu.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство сработало рядом с автобусом в районе Енишехир.

Правоохранительные органы Турции уже расценили этот инцидент как теракт.

На месте взрыва работают сотрудники экстренных служб. Сообщений о погибших и раненых еще не поступало.

Ни одна из экстремистских группировок пока не заявила о своей причастности к этому взрыву.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября турецкие силы безопасности заявили о ликвидации беспилотниками ВВС Турции порядка 16 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака в районе Заб.

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