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На юго-востоке Турции взорван автобус с полицейскими

Происшествия

Инцидент уже классифицирован как террористический акт

На юго-востоке Турции взорван автобус с полицейскими
Иван Шилов © ИА REGNUM
Турция

Анкара, 17 октября 2017, 18:17 — REGNUM  В турецком Мерсине, расположенном на юго-востоке страны, неизвестные взорвали автобус, перевозивший полицейских, сообщает 17 октября агентство Anadolu.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство сработало рядом с автобусом в районе Енишехир.

Правоохранительные органы Турции уже расценили этот инцидент как теракт.

На месте взрыва работают сотрудники экстренных служб. Сообщений о погибших и раненых еще не поступало.

Ни одна из экстремистских группировок пока не заявила о своей причастности к этому взрыву.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября турецкие силы безопасности заявили о ликвидации беспилотниками ВВС Турции порядка 16 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака в районе Заб.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Турции ликвидировали около 16 членов РПК на севере Ирака

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