В Таиланде полицейские изъяли полтонны наркотиков

Бангкок, , 18:10 — REGNUM Полиция Таиланда изъяла 508 килограммов кристаллического метамфетамина в северо-восточной провинции Накхонратчасима, 17 октября сообщает газета Bangkok Post.

Сотрудники полиции арестовали одного подозреваемого. Наркотики были спрятаны в пикапе. В 11 мешках с удобрениями находилось 508 брикетов кристаллического метамфетамина.

30-летний подозреваемый Тиннакорн Хомсинга был арестован на железнодорожной станции Буаяй, заявил глава национальной полиции Таиланда генерал Чактхип Чайджинда.

По данным полиции, наркотики направлялись в Малайзию, откуда их должны были переправить в соседние страны.

Напомним, 13 октября в полиции Таиланда сообщили об изъятии более трёх миллионов таблеток метамфетамина в северной провинции Чианграй.

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