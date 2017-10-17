Исламисты совершили крупный теракт на востоке Афганистана

Гардез, Афганистан, , 17:04 — REGNUM Террористы-смертники атаковали центр подготовки полиции в столице афганской провинции Пактия, погиб по меньшей мере 61 человек, ещё 160 получили ранения, 17 октября сообщает Reuters.

Нападение боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло в городе Гардез. Ожидается, что число погибших может увеличиться.

По меньшей мере пятеро нападавших были уничтожены, говорится в заявлении министерства внутренних дел. В результате теракта погиб начальник провинциальной полиции.

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Среди погибших есть мирные жители и сотрудники сил безопасности, заявил представитель министерства здравоохранения Хедайатулла Хамеди.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли серию атак в нескольких регионах Афганистана, включая провинцию Газни, где погибли по меньшей мере 15 сотрудников сил безопасности, ещё 12 силовиков получили ранения.

Теракт в Газни также унёс жизни 13 мирных жителей, еще семь человек получили ранения. Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за нападение в городе Гардез.

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