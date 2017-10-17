ЛНР: Еще двое солдат дезертировали из украинской армии

Луганск, , 16:04 — REGNUM Двое военнослужащих ВСУ дезертировали из подразделения, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 17 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, случаи дезертирства произошли 15 октября в подразделениях 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Марочко отметил, что местоположение двоих солдат украинской армии, самовольно покинувших место дислокации подразделений, неизвестно.

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Напомним, дисциплина в украинской армии оценивается многими экспертами как очень низкая. Солдаты ВСУ регулярно бывают замечены в употреблении алкогольных напитков и наркотических веществ, в результате чего в украинской армии нередко случаются небоевые ранения.

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Также низкое морально-психологическое состояние солдат в армии Украины приводит к тому, что военнослужащие дезертируют или кончают жизнь самоубийством. А по словам представителей министерства обороны Украины, почти все солдаты, прошедшие через военные действия в Донбассе, нуждаются в психологической реабилитации.

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