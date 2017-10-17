В «Домодедово» задержаны работники-нелегалы с экстремисткой литературой

Москва, , 15:32 — REGNUM Сотрудники полиции обнаружили в служебном помещении московского аэропорта «Домодедово» ножи и экстремистскую литературу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, задержано пять человек — граждане Узбекистана и Таджикистана. Причем, уточняет источник, это были нелегалы, у которых истек срок законного пребывания в России.

Помещение, в котором были задержаны иностранные граждане, занимает служба по уборке самолетов авиакомпаний S7 и «Глобус» («дочка» S7).

Экстремистская литература и два ножа, найденные в помещении, изъяты. Полиция выясняет, кому они принадлежат.

В отношении нелегалов возбуждены административные дела. Официально эта информация не подтверждалась.