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Ряд школ в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Происшествия

С 11 сентября в России была отмечена волна телефонного терроризма

Москва, 17 октября 2017, 14:28 — REGNUM  Учеников и персонал шести школ эвакуировали после анонимных звонков о «минировании» в Москве. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в экстренных службах.

«Поступили сообщения об угрозе взрыва в шести школах, расположенных в районе Хамовники, — рассказал источник. — Все они эвакуированы».

По его словам, одна из школ, расположенная в Малом Знаменском пер., была эвакуирована второй раз за день из-за повторного звонка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 сентября в России была отмечена волна телефонного терроризма, которая продолжается до сих пор. В общей сложности из-за этих ложных сообщений были эвакуированы около двух тысяч зданий в 120 городах России.

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Телефонный терроризм