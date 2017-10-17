Донецк, , 14:31 — REGNUM За прошедшие сутки, 16 октября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 10 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 34 раза, сообщают 17 октября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 10 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Калиново, Донецкий, Красный Яр, Желобок, Пришиб, Пахалевка, Лозовое, Станица Луганская.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 120 мм, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 34 раза. Под огнем оказались 13 населенных пунктов.

По данным Украины, двое солдат ВСУ погибли, еще двое были ранены. Штаб «АТО» зафиксировал 36 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Павлополя, Новотроицкого.

На Донецком и Луганском направлении штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле шахты Бутовка, Каменки, Невельского, Новоалександровки, Попасной, Станицы Луганской, Валуйского.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Киев применяет все средства для силового захвата территорий республик, игнорируя Минские соглашения, которые предписывают мирное урегулирование конфликта.

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