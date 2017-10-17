Чемпионка мира по скалолазанию пострадала в конфликте с охранником клуба

Красноярск, , 14:17 — REGNUM В Красноярнске чемпионка мира по скалолазанию, посол Зимней универсиады — 2019 Татьяна Руйга получила травмы в результате конфликта с охранником ночного клуба. Видео конфликта спортсменка опубликовала в своем Instagram.

Вероятно, кадры были сняты камерой видеонаблюдения. Видно, как девушка оттолкнула мужчину, пытаясь пройти. Охранник развернул ее, в результате чего она упала на землю.

По словам Руйги, ей поставили диагноз перелом копчика со смещением, далее ей предстоит операция по удалению копчика.

«Полный покой с обезболивающими средствами. Сидеть нельзя. Лежать или стоять», — написала Руйга в Instagram, обвинив охранников в безответственности и вседозволенности.

Пользователи Instagram раскритиковали чемпионку, написав в комментариях под постом, что ей не следовало вообще ходить в ночной клуб. В посте Татьяна упомянула трехмесячную дочь, которую она из-за травмы не может взять на руки, и пользователи пристыдили ее за походы в клуб при маленьком ребенке дома.

«Доча дома, алкоголичка мамаша — в ночной клуб. Может, в больничке мозг просветлеет немного», — написал один комментаторов.

Вскоре 39-летняя заслуженный мастер спорта России по скалолазанию удалила пост с видео.