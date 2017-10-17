На Алтае задержаны браконьеры с «краснокнижными» аргали

Горно-Алтайск, , 14:12 — REGNUM В Алтае задержаны браконьеры, убившие самку алтайского горного барана (аргали и архар) и двух ягнят, которые занесены в Красную книгу России, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ 17 октября.

Сотрудники ФСБ задержали трех мужчин в Кош-Агачском районе Алтая и обнаружили в их автомобиле туши животных. Разрешения на охоту у мужчин не оказалось.

При помощи инспекторов Сайлюгемского национального парка установлено, что в машине охотников, находилась туши самки «краснокнижного» аргали и двух ягнят.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Глава Минприроды России Сергей Донской взял данное дело под личный контроль и обратился в МВД с просьбой привлечь виновных к ответственности по всей строгости закона.

Отметим, преступление за незаконную добычу организованной группой ценных животных, занесенных в Красную книгу России, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет и штрафом до двух миллионов рублей (ст. 258.1 УК РФ).

Общий ущерб от действий подозреваемых охотников для природы Алтая оценивается в 1,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам осеннего учета, в 2016 году в Алтае обитало 1200 особей «краснокнижного» аргали. Специалисты по учету архаров в 2016 году опасались значительного снижения численности животных из-за аномально холодной и снежной зимы, но животные смогли пережить суровую зиму без особых потереть.

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