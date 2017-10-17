ФСБ: Житель Иваново пропагандировал экстремистскую идеологию

Иваново, , 13:52 — REGNUM В отношении жителя г. Иваново Следственное отделение УФСБ России по Ивановской области возбудило уголовное дело за участие в деятельности экстремистской организации, сообщает 17 октября пресс-служба ведомства.

Отмечается, что преследование начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». В ходе расследования установлено, что житель Иваново являлся членом межрегионального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также пропагандировал идеологию организации среди жителей Ивановской области.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий у подозреваемого были изъяты предметы, запрещенные к свободному обороту», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, «Духовно-Родовая Держава Русь» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) включена в официальный перечень экстремистских организаций, поэтому в качестве наказания за пребывание ее рядах УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.