«Вербовщицу в хиджабе» задержали на пункте пропуска в Северной Осетии

Владикавказ, , 13:31 — REGNUM В Северной Осетии на пункте пропуска «Верхний Ларс» сотрудники ФСБ задержали иностранную гражданку, которая занималась переправкой в Сирию боевиков. Молодая женщина знакомилась в сети интернет с потенциальными женихами и вместо «медового месяца» после религиозного обряда бракосочетания отправляла новобрачного на войну в Сирию.

Как сообщили ИА REGNUM 17 октября в пограничном управлении ФСБ по региону, во время установления «романтических отношений» вербовщица одновременно приобщала молодых людей к радикальным религиозным и экстремистским взглядам. В Сирии обманутые женихи становились членами незаконных вооруженных формирований.

Как выяснили правоохранители, у хитроумной вербовщицы был убит в в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке первый муж. После того, как стала вдовой, молодая женщина, перенявшая от бывшего супруга знания об исламском фундаментализме, решила стать вербовщицей, выращивая из новых жертв религиозных фанатиков.

Злоумышленницу, которая переправила через Турцию в Сирию уже не одного такого «жениха», задержали в пассажиропотоке пункта пропуска «Верхний Ларс» сотрудники Пограничного управления и УФСБ России по Северной Осетии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года на пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии была задержана молодая семейная пара, пытавшая перебраться за границу и вступить в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как оказалось, мужчина, был связан с девушкой лишь узами исламского брака. В поле зрения правоохранителей он попадал не раз, переправляя в Сирию очередную «жену».

Злоумышленник знакомился в сети интернет с девушками из российских регионов, Переписываясь с ними, он предлагал им вступить в брак и уехать с ним из России. Таким образом он переправил в зону военных действий на Ближнем Востоке не одну жертву.

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