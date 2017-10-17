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Авария во время манёвра на взлете: в Испании разбился F-18

Происшествия

Авария произошла во время манёвра на взлете

Мадрид, 17 октября 2017, 13:20 — REGNUM  Военный самолет F-18, вылетевший с авиабазы «Торрехон», разбился в Испании, сообщает El Mundo 17 октября.

На странице Twitter авиабазы «Торрехон» добавили, что пилот не успел катапультироваться и погиб в результате катастрофы.

«Это F-18. Пилот погиб», сообщается на странице в Twitter авиабазы «Торрехон».

Авария произошла во время манёвра на взлете.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября 2017 года Fox News передал, что в американском штате Теннеси во время тренировочного полета разбился военный самолетТ-45. О судьбе двух пилотов ничего не говорится.

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Авиапроисшествия