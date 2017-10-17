ДТП с Газмановым: Яму под Пермью уже залатали

Пермь, , 13:11 — REGNUM Яма на трассе в Пермском крае, из-за которой певец Олег Газманов попал в аварию, уже исчезла. Об этом рассказал сам артист.

«Самое интересное, что буквально пять минут назад я узнал, что эту яму оперативно заделали. Не зря я поехал на гастроли по Пермскому краю», — сообщил он ТАСС.

Газманов добавил, что при аварии не пострадал. Инцидент не повлиял на планы певца — намеченный на 18 октября концерт состоится.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 октября, автомобиль, в котором ехал Олег Газманов, провалился колесом в яму. ДТП произошло в Усольском районе Пермского края, артист ехал в Пермь, где запланирован его концерт.

Газманов опубликовал видео с места происшествия в Instagram и рассказал, что сразу два колеса повредила торчащая из асфальта арматура. Певец пообещал указать в интернете координаты места ДТП и призвал водителей быть внимательными на этом участке дороги.

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