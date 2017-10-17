В Петербурге наказали водителя, пустившего за руль на КАД 7-летнего сына

Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM Сотрудники петербургского управления ГИБДД нашли и привлекли к административной ответственности водителя, который во время поездки по КАД Петербурга в конце сентября пустил за руль своего семилетнего сына. При этом автомобиль двигался на высокой скорости, превышающей разрешенные на КАД 110 км/ч.

Инцидент произошел 28 сентября текущего года. На КАД женщина-водитель одной из машин заметила, что рядом с ней двигается автомобиль, за рулем которого находится мальчик школьного возраста, а рядом с ним — взрослый мужчина. Автомобиль двигался со скоростью примерно в 140 км/ч.

Женщина сфотографировала нарушителей и поделилась снимком и информацией о случившемся в городской группе «ДТП и ЧП» в сети «ВКонтакте». Это вызвало возмущение петербуржцев, инцидентом заинтересовались сотрудники ГИБДД.

Они установили, что ребенок оказался за рулем автомобиля ВАЗ 2115 около 11 часов утра 28 сентября на участке КАД от Гостилицкого шоссе до Таллиннского шоссе, причем, в левой полосе, где идет наиболее быстрое движение.

«В ходе проведенных мероприятий был установлен водитель указанного транспортного средства. Им оказался 34-летний житель Ставропольского края. 28 сентября, двигаясь по КАД, указанный водитель посадил к себе на колени своего 7-летнего сына, который стоя управлял транспортным средством, тем самым совершив административное правонарушение», — сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

11 октября в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством). За это правонарушение предусмотрен штраф в 30 тыс. рублей.

Но этим наказание не ограничилось. Сотрудники ГИБДД перенаправили информацию в подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области, по результатам рассмотрения в отношении мужчины вынесен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Это правонарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.