В Липецке из-за угрозы взрыва эвакуирован техникум

Липецк, , 12:52 — REGNUM В Липецком торгово-технологическом техникуме прошла экстренная эвакуация. Причиной стало анонимное сообщение об угрозе взрыва, сообщает 17 октября портал «Gorod48».

Неизвестный позвонил в учебное заведение и сообщил о якобы находящейся в здании бомбе. Студентов и педагогов техникума эвакуировали, на место выехала следственно-оперативная группа и кинологи.

Отмечается, что вокруг здания, расположенного на улице Папина, выставлено оцепление.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября по Липецку прокатилась волна сообщений о возможных взрывах. Из почти 70 зданий были эвакуированы 17 тыс. человек. Ни одна из телефонных угроз не подтвердилась.

В числе «заминированных» объектов оказались железнодорожный вокзал и автовокзал, педагогический университет, аэропорт, военкомат, арбитражный суд и мэрия. Действия телефонных террористов привели к срыву занятий в 31 школе — детей пришлось вывести на улицу.

Первая «атака» злоумышленников на город состоялась 19 и 20 сентября. Только за первый день из-за анонимных звонков были эвакуированы и оцеплены около десяти зданий.

Анонимные звонки об угрозах взрыва стали поступать в учреждения и места массового скопления людей по всей России с 11 сентября. В общей сложности эвакуация была проведена из более чем 1,9 тыс. зданий в 120 городах. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

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