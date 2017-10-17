В Самаре из-за телефонных террористов эвакуировали гостиницы

Самара, , 12:06 — REGNUM В Самаре атака на гостиницы телефонных террористов произошла в ночь с 16 на 17 октября. Как стало известно ИА REGNUM, поступили анонимные сообщения о 9 заминированных зданиях. Официальной информации нет.

После полуночи до 6:00 были обследованы 9 гостиниц. Взрывные устройства не обнаружены.

Напомним, первая атака телефонных террористов состоялась в Самаре в ночь с 12 на 13 сентября этого года. Их целью были 10 торговых центров. Силовыми ведомствами была организована массовая эвакуация. Сообщения оказались ложными. 26 сентября подобное произошло в Тольятти, где из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из четырех торговых центров. 5 октября в Тольятти эвакуировали школы и торговые центры.

Как сообщало ИА REGNUM, атаки телефонных террористов в России начались с 10 сентября. В их эпицентре — учебные учреждения, торговые центры, вокзалы, здания администрации, ЗАГСы. Волна телефонного терроризма коснулась 144 российских городов, среди которых в Приволжском федеральном округе Саратов, Самара, Тольятти, Нижний Новгород, Пермь.

Только за месяц, к 10 октября, из-за звонков о минировании по стране эвакуация прошла почти в трех тысячах объектов. Убытки исчисляются сотнями миллионов рублей.

По данным силовиков, е звонки осуществлялись с виртуальных номеров с использованием IP-телефонии.

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