В Свердловской области сотрудница полиции выпала из автомобиля на ходу

Екатеринбург, , 11:08 — REGNUM В Каменске-Уральском сотрудница полиции выпала на ходу из служебной машины, сообщил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

Инцидент произошел 16 октября на перекрестке улицы Павлова и проспекта Победы. Сотрудница территориального ОВД выпала на ходу из автомобиля «ГАЗ», который двигался по служебным нуждам.

Женщина получила травмы разной степени тяжести и была госпитализирована в реанимационное отделение одной из больниц города. В настоящее время ей оказывают медицинскую помощь.

По предварительным данным, у автомобиля была сломана дверь. Когда машина совершала резкий поворот налево, дверь открылась, из-за чего сотрудница полиции выпала из салона на проезжую часть.

Сейчас проводится проверка, в рамках которой специалисты установят обстоятельства произошедшего и техническое состояние автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Брянске пассажирка кареты скорой помощи на ходу выпала из неё. В результате она получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и тупую травму живота. Медики оказали женщине первую помощь и назначили домашнее лечение.

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