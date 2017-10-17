В Москве из банковской ячейки пропало $1,5 млн

Москва, , 10:54 — REGNUM В Москве расследуется кража крупной суммы денег из банковской ячейки. Неизвестные похитили $1,535 млн, сообщает 17 октября РЕН ТВ.

Ранее в полицию обратился мужчина, заявивший об исчезновении своих денег, которые он поместил на хранение в банк. В пересчете на рубли ущерб от действий злоумышленников составил 87 млн 756 тыс. рублей.

Как рассказал правоохранителям потерпевший, наличие сбережений в ячейке он проверял в декабре 2016 года.

Инцидент произошел в отделении банка на улице Кедрова в период с 9 по 11 октября, уточняет «ТВ Центр». По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября о пропаже денег из банковской ячейки заявил клиент отделения Международного фондового банка (МФБанк) на Большой Татарской улице. В полиции мужчина рассказал, что лишился $1,4 млн.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. МФБанк 4 октября был лишен Центробанком лицензии на осуществление банковских операций. Основанием стало использование кредитной организацией крайне рискованной бизнес-модели.

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