Двое врачей в Чувашии признаны виновными в смерти ребенка

Чебоксары, , 10:41 — REGNUM Обвинительный приговор вынесен двум врачам — детским хирургам Республиканской детской клинической больницы Минздрава Чувашии, сообщает 17 октября сайт Следственного управления СК РФ по Чувашской Республике.

Подсудимые признаны виновными в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

«Следствием и Ленинским районным судом города Чебоксары установлено, что в период времени с 23 часов 44 минут 08 февраля до 07 часов 50 минут 09 февраля 2016 года в городе Чебоксары врачи, находясь на дежурстве в указанном лечебном учреждении, в ходе совместного оказания медицинской помощи четырехлетнему мальчику ненадлежащим образом провели его осмотр, ограничившись однотипным описанием объективного статуса в истории болезни», — гласит приговор.

Также сообщается, что дежурные врачи не провели необходимые исследования, а частью готовых пренебрегли. В результате не был установлен правильный диагноз, не выбрана правильная тактика лечения и не произведена экстренная хирургическая операция для устранения кишечной непроходимости, гангрены и перитонита.

«В результате бездействия осужденных и допущенных ими дефектов оказания медицинской помощи малолетний больной скончался», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Чувашии.

Осужденные приговорены к отбыванию наказания сроком в 1 год и 10 месяцев каждый.

Напомним, что ребенка доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу ближе к полуночи 8 февраля 2016 года. На дежурстве находились врачи-хирурги, они осмотрели мальчика, но недооценили его состояния и не учли данные рентгеновского и ультразвукового исследований, указывающих на развитие у ребенка острой кишечной непроходимости и перитонита. Поставив неверный диагноз, они не стали проводить дополнительные исследования пациенту, которому на тот момент требовалась экстренная операция. В результате преступного бездействия докторов утром 9 февраля мальчик скончался.