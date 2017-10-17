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В Красноярске во время урока физкультуры умер 10-летний мальчик

Происшествия

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего

Красноярск, 17 октября 2017, 10:18 — REGNUM  В Красноярске во время урока физкультуры в одной из школ города умер 10-летний ученик, сообщает 17 октября пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По предварительным данным, сегодня днем во время урока физкультуры в школе № 12 Красноярска 10-летнему мальчику во время бега стало плохо, после чего ребенок упал и потерял сознание. В ожидании «скорой» помощь мальчику оказывал школьный медработник.

«Однако, несмотря на реанимационную помощь, ребенок скончался, предположительно, из-за проблем со стороны сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным депутата Госдумы Любови Духаниной, с начала 2017 года в спортивных школах России умерли 200 детей.

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