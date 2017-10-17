В Ярославле уволена директор интерната за жестокое «наказание» детей

Ярославль, , 10:12 — REGNUM В Ярославле уволена директор дома-интерната за то, что принудила несовершеннолетних выпить мочу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, так директор наказала шестнадцатилетних воспитанников интерната для детей с особенностями развития за то, что они помочились в бак с питьевой водой. Информация об этом поступила к уполномоченному по правам ребенка Ярославской области Михаилу Крупину, который провел проверку и направил материалы в областной департамент образования и прокуратуру Ярославской области.

После публикации в ИА REGNUM следственный комитет РФ по Ярославской области начал доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Директор была уволена спустя час после публикации.

«Как только к нам поступила информация о происшествии, то в департамент была вызвана директор интерната. Она созналась в происшедшем и была сразу уволена. Сейчас в интернате проводится проверка. По итогам комплексной проверки мы определимся с необходимостью дополнительных мер», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Сейчас решается вопрос о предоставлении психологической и педагогической помощи детям.

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