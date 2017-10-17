На Мальте взорван автомобиль: погибла журналистка

Рим, , 10:12 — REGNUM В результате взрыва автомобиля на Мальте погибла журналистка Дафне Каруана Галиция, сообщает 16 октября итальянское агентство Ansa.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат осудил произошедшее.

«Все знают, насколько Галиция критиковала меня», — сказал он, добавив, что не может оправдать этот варварский поступок.

Также Мускат сообщил, что убийство было совершено при помощи взрывного устройства, заложенного в автомобиль жертвы. Подрыв произошел после обеда, когда 53-летняя журналистка вышла из дома.

По информации агентства, местная пресса уже квалифицирует произошедшее, как убийство, связывая случившееся с профессиональной деятельностью журналистки. Дело в том, что Дафне Каруана Галиция в своих материалах критиковала правительство и занималась расследованиями связей местных политиков с панамским оффшорным скандалом 2016 года.

Напомним, «Панамский оффшорный скандал», связанный с открытием базы «Панамских документов» — это информационный кризис, последовавший за утечкой конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca.

Архив содержал 11,5 миллионов файлов, в которых упоминались многие нынешние и бывшие мировые лидеры, высокопоставленные чиновники и просто известные люди, их операции, связанные с регистрацией и сопровождением панамских офшоров за последние 40 лет.