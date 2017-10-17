ДТП под Пермью с участием Газманова: певец не пострадал

Усолье, Пермский край, , 10:09 — REGNUM Певец Олег Газманов, попавший в аварию по дороге в Пермь, не пострадал. В своем аккаунте в Instagram он опубликовал «видеорепортаж» с места происшествия.

В первом ролике Газманов рассказал о том, что его автомобиль въехал в огромную яму на мосту. Сразу два колеса оказались пробиты торчащей из дорожного покрытия арматурой.

Певец пообещал указать в соцсети координаты этого места, чтобы другие водители были внимательны. Газманов также показал снятое с машины колесо.

На втором видео певец рассказал, что еще один автомобиль также попал передним колесом в яму. В кадре видны остановившиеся машины и вышедшие из них люди.

«Да ребята, острожно здесь!», — сказал Газманов. «Еще пацаны попали», — отметил за кадром его спутник.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 октября Олег Газманов попал в аварию в Усольском районе Пермского края, когда направлялся в Пермь на концерт. Певец выступит в Перми 18 октября, затем даст концерты в Воткинске, Чайковском, Сарапуле, Набережных Челнах и Альметьевске.

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