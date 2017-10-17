В ХМАО возбуждено дело в отношении мужчины, купившего два GPS-трекера

Ханты-Мансийск, , 09:58 — REGNUM Против 28-летнего мужчины, который приобрел в интернет-магазине два GPS-трекера, возбуждено уголовное дело в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили РИА «Новости» в региональном следственном управлении Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве пояснили, что специальное оборудование, которое приобрел молодой человек, предназначено для негласного получения информации.

«Существует перечень специальных средств для негласного получения информации, — сообщили в следственном управлении. — Туда относятся, например, всякие ручки с видеокамерами или диктофонами, которые с виду не представляют ничего серьезного, но законодательно их оборот у нас запрещен».

По словам задержанного, устройства он приобрел для личных нужд и о том, что данное оборудование подпадает под запрет, не знал.