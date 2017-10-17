Боевики «Талибана»* совершили серию терактов в различных частях Афганистана

Кабул, , 09:51 — REGNUM По меньшей мере десять сотрудников правоохранительных органов Афганистана стали жертвами нападения боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ряде регионов страны, сообщает Associated Press.

Такая информация поступила 17 октября от официальных лиц страны.

По их данным, в провинции Газни радикалы напали на здание полиции с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля, в результате чего погибло семеро полицейских.

Как отметил глава полиции провинции Мохаммад Заман, нападение произошло утром 17 октября, за ним последовала многочасовая перестрелка. В результате нападения, по словам Замана, здание полиции было уничтожено.

В свою очередь, в результате нападения радикалов на правительственное здание в провинции Фарах погибло трое полицейских.

Нападению также подвергся, по данным МВД страны, центр подготовки полиции в столице провинции Пактия городе Гардез,где боевики также применили начиненный врывчаткой автомобиль.

О своей причастности к этой серии терактов заявило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).