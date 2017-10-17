В Ставрополе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки

Ставрополь, , 09:38 — REGNUM Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Ставрополе. По последним данным, в результате аварии пострадали 4 человека. Об этом сообщает «Ставропольское краевое телевидение».

ДТП произошло во вторник, 17 октября, на перекрестке улиц Льва Толстого и 8 Марта.

«Один из водителей проигнорировал красный свет и выехал на перекресток, — передает вещатель. — В результате столкновения, два пассажира автобуса и два ребенка, ехавшие в Тойоте получили травмы».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Другие подробности пока неизвестны.