В Лондоне курдские активисты растоптали флаг Ирака

Лондон, , 09:37 — REGNUM Курды, протестующие против вторжения Ирака в провинцию Киркук, ворвались в здание посольства Ирака в Великобритании, сообщает Life.

По данным британских СМИ, активисты сорвали и затоптали флаг Ирака. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, война за Киркук началась в связи с обострением обстановки в Ираке после референдума в Курдском автономном районе. Киркук не входит в Курдский автономный район, однако последние несколько лет район контролируют курды.

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В итоге Багдадом были взяты под контроль электростанция, дороги и инфраструктура близ Киркука, а также военная база. Кроме того, в провинции находится одно из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений, и после референдума курды заявили, что иракские военные собираются отбить у них месторождение.