Задержанные в Махачкале боевики готовили взрыв на концерте Киркорова

Махачкала, , 09:36 — REGNUM Сторонники террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержанные в Москве и Махачкале, собирались устроить взрыв на концерте Филиппа Киркорова, который состоялся в столице Дагестана 6 июля. Об этом 17 октября сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к ФСБ, а также знакомые с процессом расследования.

Отмечается, что боевики подготовили три самодельных бомбы, однако не осуществили попытку теракта. Что именно им помешало, не уточняется.

Как пояснил один из собеседников издания, в тот же день лидер ячейки, 30-летний Габибула Халдузов, позвал двух других террористов, Самира Ибрагимова и Хидирнеби Казуева, в городской парк 50-летия Октября. Там боевики должны были напасть на сотрудников патрульно-постовой службы полиции, завладеть их табельным оружием и скрыться.

У каждого члена группы имелась сумка, где было спрятано холодное оружие — три ножа и топор. Прибыв на место, боевики стали следить за двумя стражами порядка, однако атаку не начали — вокруг было многолюдно, кроме того, полицейские долго беседовали с двумя женщинами.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Москве и Махачкале были задержаны четыре сторонника ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они составляли так называемую спящую ячейку группировки. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), задержанные признались в связях с эмиссарами группировки и в подготовке терактов в общественных местах в Дагестане.

Кроме того, правоохранители нашли два принадлежавших террористам тайника, в которых были спрятаны три самодельных взрывных устройства. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении задержанных.

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