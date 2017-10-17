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На севере Ирака погибло двое солдат Турции

Происшествия

Причиной гибели стало самодельное взрывное устройство, заложенное курдскими повстанцами

Анкара, 17 октября 2017, 08:46 — REGNUM   Двое военнослужащих Турции погибли, еще двое получили ранения 16 октября на севере Ирака в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, сообщает Reuters.

С таким заявлением 17 октября выступили в вооруженных силах Турции, где также подчеркнули, что взрывное устройство было заложено членами Рабочей партии Курдитана (РПК).

Турецкие военные также отметили, что ВВС страны нанесли серию авиаударов по региону Зап Ирака, в результате чего было убито восемь членов РПК.

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Курдистан