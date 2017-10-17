На севере Ирака погибло двое солдат Турции

Анкара, , 08:46 — REGNUM Двое военнослужащих Турции погибли, еще двое получили ранения 16 октября на севере Ирака в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, сообщает Reuters.

С таким заявлением 17 октября выступили в вооруженных силах Турции, где также подчеркнули, что взрывное устройство было заложено членами Рабочей партии Курдитана (РПК).

Турецкие военные также отметили, что ВВС страны нанесли серию авиаударов по региону Зап Ирака, в результате чего было убито восемь членов РПК.