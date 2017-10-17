Олег Газманов попал в аварию под Пермью

Пермь, , 08:46 — REGNUM Певец Олег Газманов, ехавший в Пермь на свой концерт, попал в ДТП. Об инциденте артист сообщил на странице в Instagram.

Он пояснил, что авария случилась в Усольском районе Пермского края из-за ям на дороге. Газманов призвал других водителей быть внимательными на этом участке трассы.

«На трассе сразу две ямы, из одной торчит арматура — пробили оба колеса. Всем ехать осторожно!» — написал певец.

Газманов опубликовал также фото моста, на котром произошла авария. Концерт певца в Перми должен состояться 18 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре на международном фестивале «Новая волна» в Сочи Олег Газманов исполнил песню, победившую в конкурсе композиций о Крымском мосте. Автор песни — водитель Леонид Чернышев из Иваново. Газманов признался, что песня, в которой говорится о сбывающейся мечте, очень простая и светлая и написана с душой.

Ранее Газманов оказался в черном списке скандального украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма. Администраторы ресурса обвинили певца в нарушении законодательства Украины.

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